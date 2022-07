«Louis Lortie plays Chopin, volume 7», Louis Lortie

Au coeur de ce 7e volume Chopin de Louis Lortie enregistré sur Fazioli à Potton Hall en octobre 2021, là où le pianiste québécois a ses repères et paramètres sonores, il y a nombre de mazurkas. Les recueils Opus 17, 30, 63 et 68 se voient adjoints le Boléro, la Tarentelle, le Rondo op. 16 et le Rondo à la mazur. C’est donc a priori davantage un disque « de salon » (même si le côté confessions intimes des mazurkas est souvent sous-estimé), le morceau de choix « populaire » étant la Polonaise héroïque. Pour qui veut plonger dans les mazurkas de Chopin, le voyage musical agencé par Pavel Kolesnikov (Hyperion) est incontournable. Louis Lortie se situe à l’opposé. Autant le piano de Kolesnikov est mordoré et le ton pensif, autant celui de Lortie est clair, brillant et l’expression extravertie. Le symbole de ce volume 7 est ainsi plutôt le Rondo op. 16, placé au centre du programme, comme un soleil à l’heure du midi. On aime toujours autant dans le Chopin de Lortie l’élégance naturelle et l’absence de m’as-tu-vu dans la conduite des phrases.



Louis Lortie plays Chopin ★★★★ ​Classique Oeuvres pour piano, volume 7, Louis Lortie, Chandos CHAN 20241