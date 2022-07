«Love, Damini», Burna Boy

Presque dix ans après la sortie de son premier album, L.I.F.E., le Nigérian Burna Boy a atteint son but, étant aujourd’hui devenu l’une des plus grandes stars de la pop issues du continent africain. Sur Love, Damini — son quatrième album en quatre ans —, il s’accorde un moment de réflexion à propos du chemin parcouru, avec pour résultat un album nettement plus doux et coulant qu’African Giant (2019) et Twice as Tall, Grammy du meilleur album dans la catégorie « Global Music » en 2021. Un peu trop doux, même : si Burna Boy excelle lorsque les influences rythmiques d’Afrique percolent dans sa mixture de pop et de dancehall (sur les fameuses Whiskey, Science et Cloak & Dagger, duo avec le rappeur anglais J Hus), l’homogénéité du ton et des productions finissent par lasser, alors qu’on aurait aimé plus de chansons rugueuses comme Kilometre. Même les collaborations apportent peu de diversité dans le ton : Ladysmith Black Mambazo ravit avec ses deux apparitions, Popcaan fait sourire, mais Ed Sheeran, J. Balvin et Khalid sont superflues. À Osheaga le 30 juillet.



Love, Damini ★★★ ​Pop Burna Boy, Atlantic