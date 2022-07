«Special», Lizzo

Elle a une voix claironnante, Lizzo, moins soul que pop, son grand amour musical, mais, surtout, elle possède une telle personnalité que celle-ci transcende chacune de ses chansons, les très bonnes comme les plus ordinaires, heureusement minoritaires sur son quatrième album, Special. Avec une telle attitude, positive, rassembleuse, fière et assumée, c’est tout simple, Lizzo chanterait de la polka ou du black metal qu’on aurait envie de l’écouter quand même. L’album s’ouvre sur la pétillante About Damn Time, hymne néodisco à faire de tous les soirs un samedi soir. Suit la frondeuse Grrrls (qui échantillonne un des premiers tubes des Beastie Boys, devinez lequel), puis 2 Be Loved Am I Ready, bonbon à la Olivia Newton-John. Rendue à la chanson titre, elle se tourne vers Alicia Keys pour trouver l’inspiration, l’une des belles fusions rap et soul de l’album. Sur Everybody’s Gay, on y entend presque un hommage à Michael Jackson, époque Off the Wall (1979). L’album s’écoute en 35 petites minutes, et à peine est-il terminé qu’on a déjà envie de remettre ça pour ne pas perdre notre bonne humeur.



Cliquez ici pour découvrir un extrait.

Special ★★★ 1/2 Pop Lizzo,Nice Life