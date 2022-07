«Hello, Hi», Ty Segall

Il s’est passé une année à peine depuis la sortie du disque Harmonizer, du très prolifique Californien Ty Segall. Si ce dernier album studio était électrisant, le musicien revient cette fois-ci avec Hello, Hi, une musique venue tout droit d’un univers enchanteur hérité de la période la plus trippante des Beatles. À preuve, les trois premiers titres, Good Morning,Cement et Over, mais aussi Blue ou encore Don’t Lie et Distraction. On sent également un côté plus sincère et abouti dans cet opus, sans doute parce qu’il a été entièrement enregistré par l’artiste, dans son propre studio, et parce que dans une majorité de ses chansons, Ty Segall se concentre sur des mélodies acoustiques et des textes abrupts sans pour autant délaisser son identité et son éloquence de rocker psychédélique. Fidèle à lui-même, le chanteur ne se contente ainsi pas de proposer un album homogène, puisque des morceaux comme Hello, Hi, jouissif et plus rock, et Saturday Pt. 2, presque pop, en font un remarquable ensemble protéiforme.

Hello, Hi ★★★★ Rock Ty Segall,Drag City