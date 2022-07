Le chanteur des Cowboys fringants annonce qu’il est atteint d’un cancer

Le chanteur des Cowboys fringants, Karl Tremblay, est atteint d’un cancer de la prostate.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le chanteur a annoncé avoir été diagnostiqué en janvier 2020 et qu’il est suivi depuis par une équipe de médecins, de spécialistes et d’infirmières, en plus de bénéficier du soutien de sa famille et de ses amis.

Il a expliqué qu’il souhaitait maintenant annoncer la nouvelle au public, puisqu’il prévoit continuer à donner des spectacles, mais que les traitements de chimiothérapie qu’il a entrepris lui feront prochainement perdre ses cheveux et sa barbe.

« Évidemment, ça reste des cheveux et de la barbe… ce n’est pas la fin du monde, ça fait partie du traitement », a-t-il dit, ajoutant qu’il fait maintenant partie de « cette famille de gens » qui ont tous les jours à se battre contre cette maladie.

Le calendrier de concerts des Cowboys fringants pourrait subir des changements au cours des prochains mois, selon la forme physique de Karl Tremblay et son calendrier de traitements.