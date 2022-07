«Rolling and Tumbling», Slim Sandy and The Hillbilly Boppers

S’il s’affiche Slim Sandy depuis qu’il égaie Vancouver avec ses Hillbilly Boppers, il n’en demeure pas moins l’un des irréductibles frères Sandmark de Montréal. Peter, en l’occurrence. Jamais parti, Eric le frérot — et l’acolyte du temps de Ray Condo et ses Hard Rock Goners, puis des Crazy Rhythm Daddies — joue en ville toutes les semaines. L’un et l’autre propagent ainsi d’ouest en est leur sorte de hillbilly, un peu skiffle, un peu shuffle, toujours swing, d’une fraîcheur sans âge et d’une authenticité digne de Bob Wills. Les onze titres de ce nouvel album réjouissant puisent aux intarissables sources des musiques d’agrément des années 1940 et 1950 : Hillbilly Fever, Rompin’ and Stompin’, ça dit tout. On sait qu’avec la chanteuse et reine du washboard Willa Mae, le batteur Soda Pop et le bassiste Lonely Mancini (et l’invité spécial Bombo Lolo à la guitare steel), on va claquer des doigts, dodeliner du chef et danser dans ses bottes. Rendez-vous à L’Escogriffe le 12 août.



Rolling and Tumbling ★★★★ ​Rockabilly Slim Sandy and The Hillbilly Boppers, Crow-Matic Records