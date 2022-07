La formation montréalaise propose un nouvel EP de cinq titres aussi réjouissants qu’authentiques. Avec Empty Seats, TOPS explore ainsi sa facette musicale la plus légère, la plus douce, presque satinée en réalité, tout en conservant son identité de groupe pop mélancolique indépendant dont les refrains grisent et enchantent. On retrouve ainsi les notes et les accords si singuliers de synthés et de guitares, tout comme la voix espiègle de Jane Penny, qui font la renommée de TOPS à l’international depuis la sortie de Tender Opposites il y a maintenant dix ans. Bref, le plaisir d’écouter TOPS est intact, et si l’on connaissait depuis quelques mois les premiers extraits d’Empty Seats que sont les impeccables Perfected Steps, Party Again et Waiting, Future Waits et Janet Planet se révèlent à leur tour délectables. Ce dernier morceau, dépouillé mais pas vide de sens, dépeint un certain ennui contre lequel les mélodies imaginées par TOPS semblent, pour toujours, être le meilleur remède.

Empty Seats ★★★ 1/2 Pop-rock TOPS, Arbutus Records