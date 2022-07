«Il Tenore», Freddie De Tommaso

Les étiquettes sont à la recherche du « nouveau ténor ». Le vivier, avec Bernheim et bientôt Tetelman chez DG, Spyres, Brownlee et Pati chez Warner est pourtant bon. Avec De Tommaso, Decca a trouvé un Italo-Britannique, ce qui, depuis le chef John Barbirolli, incarne le mélange fantasmatique insulaire suprême. Son lancement en 2021 par un récital napolitain en hommage à Franco Corelli en dit long sur le sens actuel des réalités, puisqu’il n’y a pas deux voix plus dissemblables : lumineuse et ouverte pour Corelli, barytonnante et couverte pour De Tommaso. Le ténor aborde son récital essentiellement puccinien, constitué autour de scènes avec partenaires (plutôt qu’une enfilade d’airs) comme le baryton Ludovic Tezier abordait son CD Verdi (Sony), dans le genre musclé « je vais vous montrer c’est-qui-le-meilleur ». On aime ou pas ce chant athlétique, non exempt de défauts (couverture sur « L’ora è fuggita » dans E lucevan le stelle, registre de passage sur « Risi » dans Non piangere, Liù, etc.). Impressionnant, mais pas de quoi grimper aux rideaux.

Il Tenore ★★★ ​Classique Freddie De Tommaso, Philharmonia Orchestra, Paolo Arrivabeni, Decca 485 2945