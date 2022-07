Mort du chef par intérim de l’Orchestre symphonique de Québec

L’Orchestre symphonique de Québec a annoncé en milieu d’après-midi, mercredi, la mort de son premier chef invité Bramwell Tovey. L’Anglais, qui a succombé à un cancer à l’âge de 69 ans, assurait l’intérim entre Fabien Gabel et la personne appelée à lui succéder.

Bramwell Tovey, qui fut le chef de l’Orchestre de Vancouver pendant 18 ans, avait été nommé à Québec en juin 2021 pour deux saisons, par ailleurs destinées à tester tous les aspirants à la direction musicale.

« Mon cancer va mal et je vais bien », nous avait alors lancés factieux le chef connu pour son sens de l’humour, un des signes distinctifs dans son métier et son parcours. Tovey était non seulement un excellent « dompteur d’orchestres », mais aussi un formidable animateur de concerts, ce qui fait que l’Orchestre philharmonique de New York lui avait confié ses concerts estivaux et qu’il était devenu, à Los Angeles, le principal chef invité du Hollywood Bowl. Sa série « Inspector Tovey », à Vancouver, visait avec beaucoup de succès à intéresser les jeunes auditeurs à la musique.

Un personnage de notre histoire

Bramwell Tovey qui devait diriger six programmes avec l’Orchestre symphonique de Québec (OSQ) en 2022-2023 avait beaucoup d’amis au Canada puisque, avant Vancouver, il avait été directeur artistique de l’Orchestre de Winnipeg. Le Centre national des Arts (CNA) à Ottawa a annoncé qu’il mettait ses drapeaux en berne nous apprenant qu’au moment de son décès, Bramwell Tovey, officier de l’Ordre du Canada, composait un concerto pour violon pour James Ehnes, à la demande l’Orchestre du CNA.

Alexander Shelley, directeur musical du CNA, résume le sentiment de tous en disant : « Bramwell était un homme aimable et généreux. […] Nous avons été nombreux à être inspirés par son travail inlassable en faveur de la prochaine génération de musiciens et musiciennes du Canada. Il nous manquera beaucoup. »

« Même s’il n’a pu être présent auprès de nous autant que nous l’aurions souhaité au cours de la dernière saison, il a su laisser son empreinte au sein de l’Orchestre. Son charisme exceptionnel, ses grandes qualités de rassembleur et son humanisme ont été particulièrement appréciés », a déclaré pour sa part l’OSQ.