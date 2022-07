Bien plus qu’une idée amusante

Associer enfin Charles Richard-Hamelin et Marc-André Hamelin sur scène avait tout d’une idée amusante sur le papier. En pratique, samedi soir à l’amphithéâtre Fernand-Lindsay, cette intuition de circonstance nous a valu de la bien belle musique.

Le concert de samedi à l’amphithéâtre Fernand-Lindsay de Lanaudière avait attiré davantage de monde que ceux de l’OSM la semaine précédente. Météo favorable et jour clé (le samedi) tendraient à démontrer que le public est peut-être aussi friand d’une « sortie musicale » quand le moment lui sied que d’une débauche symphonique. Cela amènerait aussi peut-être à envisager le retour de récitals de piano de prestige à l’amphithéâtre : un type de concerts que nous n’avons pas vus à Lanaudière depuis belle lurette.

Les Violons du Roy jouant Mozart ont donc drainé plus de public que la spectaculaire 5e Symphonie de Mahler de l’OSM, à moins que ce fût l’étonnante affiche associant pour la première fois Charles Richard-Hamelin et Marc-André Hamelin. Pour ceux qui ne le savent pas, les deux artistes n’ont aucun lien de parenté, mais partagent une estime mutuelle, même si le type de technique et de musicalité ne les ferait probablement pas se rencontrer normalement. Charles l’introverti creuse les oeuvres au fil de ses tourments à la recherche d’une poétique sonore, alors que Marc-André les cisèle généralement avec vivacité de sa technique prodigieuse.

Mozart pré-schubertien

L’alliance peut faire beaucoup de bien à la Sonate K. 448, où le chant du 2e mouvement s’élève sur un lit sonore moelleux, mais où, par ailleurs, la netteté et l’articulation apportent beaucoup. C’est d’ailleurs cette présence et cette découpe qui, alors que tout le monde se tourne naturellement vers la version Lupu-Perahia, font la nette plus-value de l’enregistrement de Christian Zacharias et Marie-Luise Hinrichs (EMI-Warner), des artistes infiniment plus vivants.

Après nous avoir fait craindre, au début, un manque de préparation, le duo s’est très bien repris. Esthétiquement, les pianistes québécois ont opté pour une vision plutôt proche de Lupu-Perahia, avec une tonalité pré-schubertienne dans un Andante rêveur. Il était par ailleurs intéressant d’entendre le piano Bösendorfer de Charles Richard-Hamelin, plus « plein », notamment dans le registre inférieur du clavier. Cela dit, l’oeuvre gagnerait à être jouée dans une salle comme la Maison symphonique sur deux pianos les plus similaires possible.

Le duo assemblé comme une sorte de défi sur papier, s’est, dans les faits, magnifiquement entendu, comme le prouvait aussi le Concerto K. 365, une composition de deux ans antérieure à la sonate et jouée alors par Mozart et sa soeur. Les Violons du Roy et Jean-Marie Zeitouni, qui remplaçait Bernard Labadie, souffrant, en ont joué la version originale, Mozart en ayant révisé l’orchestration par la suite. Même esthétique que dans la sonate dans un bel esprit de jubilation au 3e mouvement, mais avec un accompagnement orchestral aux sonorités parfois tendues aux hautbois (cela s’est placé dans la symphonie). Les deux pianistes ont offert en rappel un substantiel tango composé par Marc-André Hamelin, aux harmonies subtilement audacieuses et épicées.

Dans la Symphonie « Jupiter », Jean-Marie Zeitouni, dont c’était le retour depuis 2017 (cela aurait dû l’être aussi pour Bernard Labadie — ces musiciens, et cet orchestre, étant l’archétype de ceux qui avaient fait les frais des priorités de Gregory Charles, très éphémère prédécesseur du directeur artistique actuel Renaud Loranger), a appliqué avec minutie les préceptes du mouvement historiquement informé : vibrato très contenu, reprises à foison, avancée tonique, phrasés souples.

Deux bémols à nos yeux. Il est inutile, dans l’entrée en matière, de « retirer du son » pour en remettre une couche ensuite : c’est un effet qui sonne factice. Par ailleurs, dans la vision de Bernard Labadie, telle qu’on l’avait entendue à l’OSM en 2017, la vérité ultime de la « Jupiter », l’éclatement de la coda (après l’entrée des cors) avec un éclaboussement de lumière par les trompettes est infiniment plus patent et spectaculaire que ce que nous avons entendu samedi.

Mozart et Hamelin au sommet Mozart : Sonate pour deux pianos K. 448. Concerto pour 2 pianos. K. 365. Symphonie n° 41 « Jupiter », Charles Richard-Hamelin, Marc-André Hamelin, Les Violons du Roy, Jean-Marie Zeitouni, Festival de Lanaudière, samedi 9 juillet 2022.