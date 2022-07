«Schubert. Symphonies nos 8 & 9», Gewandhausorchester, Herbert Blomstedt

Tout arrive. À 94 ans, Herbert Blomstedt fait ses débuts sur Deutsche Grammophon. Le vieux sage de la direction, qu’une récente chute empêchera de fêter son 95e anniversaire sur le podium le 11 juillet, a dirigé en concert les deux dernières symphonies de Schubert avec son cher Gewandhausde Leipzig en novembre 2021. Alors que maints chefs ralentissent avec l’âge, comme pour pouvoir suivre ce qui se passe (cf. les récents concerts de Zubin Mehta, dont celui webdiffusé à l’OSM), Blomstedt éblouit en gardant une lucidité totale et sa vivacité. Sa 9e de Schubert repose donc sur la prémisse de la pérégrination (Wanderung) chère aux romantiques allemands. Cette tenue et ce cadre rythmique, propres aux grandes interprétations matures de ces partitions, sont de précieux cadeaux. Le projet rappelle le fameux enregistrement de Günter Wand, alors octogénaire, à Berlin, ce dernier avec une pointe d’humanité en plus, Wand laissant primer le coeur sur la raison. Mais le présent accomplissement, offert par un grand orchestre, était digne de publication.

Schubert Symphonies nos 8 & 9 ★★★★ 1/2 ​Classique Gewandhausor-chester, Herbert Blomstedt, DG, 2 CD, 486 3045