«Formentera», Metric

Le groupe torontois Metric propose Formentera, un huitième album à la musique aussi électronique que pop, aussi hurlante que captivante. Celui-ci s’ouvre avec une introduction, Doomscroller, longue d’une dizaine de minutes, que certains pourront décrire comme un savant mélange du style déchaîné et ahurissant propre au duo de synthpop américain Boy Harsher et d’une acoustique marquée par les sonorités obscures des années 1990. La suite, quant à elle, vogue entre le tube All Comes Crashing, qui a atteint le million d’écoutes peu de temps après sa sortie au printemps, et d’autres morceaux tout aussi grandioses et entêtants, chacun à leur façon, comme Enemies of the Ocean et False Dichotomy. Portant le nom d’une île méditerranéenne située près d’Ibiza, Formentera permet ainsi une évasion intérieure qui fait ressentir tout ce qu’un voyage permet, de l’excitation à la contemplation en passant par une satisfaction et une langueur palpables.



Formentera ★★★ 1/2 ​Pop-rock Metric, Metric Music International