«Ladies Sing The Boss», Interprètes diverses

On le sait depuis que Patti Smith a scandé Because The Night : la nuit appartient aux amantes autant qu’aux amants. Chanter du Bruce Springsteen, a-t-on compris, est un réservoir intarissable de preuves d’existence et d’expériences intenses. On peut se l’approprier à l’infini. En voici 19 exemples. Margaux Timmins et les Cowboys Junkies ralentissent Thunder Road jusqu’à faire comprendre qu’il s’agit d’une chanson d’enfermement. Bettye Lavette permet d’entendre Streets Of Philadelphia autour de la maladie, plutôt que dedans : la voix qui s’élève est pleine de compassion. La version de Factory par Lucinda Williams fait penser à La vie d’factrie de Clémence DesRochers. My Father’s House, par Emmylou Harris, souligne fortement que le rapport difficile au père n’épargne personne. Et Darlene Love, empoignant Night Closing In, rappelle que pour Springsteen, tout a commencé en écoutant les « girls groups » des années 1960. Tout vient d’elles, et tout leur revient. Et le Boss est à leur emploi.

Ladies Sing The Boss ​Compilation Interprètes diverses,