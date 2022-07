«Brahms. Symphonies 3 & 4», Gewandhausorchester, H. Blomstedt

Pentatone s’est engagé dans la publication (en CD et non SACD) d’une intégrale des Symphonies de Brahms avec le Gewandhaus de Leipzig et Blomstedt. La 1re Symphonie avait vraiment déçu, la 2e était plus convaincante, mais pas déterminante. À ces enregistrements de septembre et octobre 2019 succède un concert d’avril 2021 d’une tout autre éminence, qui semble prouver que l’année 2021 fut un grand millésime pour le chef suédois, d’autant que l’éditeur évite cette fois de nous mettre le nez sur les contrebasses. Le rééquilibrage en faveur des vents fait merveille dans la Troisième qui, même si le Finale n’est pas le plus hargneux du marché, atteint ce merveilleux et naturel équilibre obtenu par ceux qui ont vu et savent. La 4e est dans la manière docte et intense de Giulini et Haitink, pas hargneuse de Kleiber, mais avec un sens de l’inéluctable qu’atteignait Karajan dans ses dernières années. Défi à l’agitation de notre époque, ce grand disque, à écouter entre les mélodies, se révèle après plusieurs écoutes.



Brahms Symph. 3 & 4 ★★★★ 1/2 ​Classique Gewandhau-sorchester, H. Blomstedt, Pentatone PTC 5186852