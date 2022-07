Nos choix au FIJM

Janette King

Scène coin Sainte-Catherine et Jeanne-Mance, 17 h

Depuis le premier jour du festival, la série Les débuts de soirées, présentée au pied du grand escalier de la Place des Arts, remporte un franc succès populaire avec sa programmation mettant l’accent sur le R & B et le soul contemporains. L’autrice compositrice-interprète Janette King est l’une des meilleures représentantes montréalaises de cette scène, son album What We Lost, paru l’an dernier sur étiquette Hot Tramp, lui donnant l’occasion de se produire chez nous autant que sur le continent européen.

Terri Lyne Carrington

Au Gesù, 18 h

La compositrice, réalisatrice et batteuse américaine Terri Lyne Carrington donnera ce soir le premier de trois représentations différentes de la série Invitation au Gesù ; on la verra d’abord en duo avec la poète et multi-instrumentiste Moor Mother, laquelle reviendra encore ce soir, 22 h 30, toujours au Gesù, présenter son album Jazz Codes, paru la semaine dernière.

Lee Fields

Place des Festivals, 21 h 30

C’est à un voyage dans l’histoire de la musique afro-américaine des années 1960 et 1970 que nous convie le vétéran Lee Fields, dont la voix rauque et têtue se compare souvent à celle d’un James Brown d’où son surnom, « Little JB ». Fans du son Stax classique et du travail des revivalistes du label Daptone Records, ne manquez pas la fête.