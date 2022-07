Le FIJM fait le plein de festivaliers

C’est reparti comme s’il n’y avait pas eu de pandémie. Le quartier des spectacles était plein à craquer jeudi soir à l’ouverture de la 42e édition du Festival international de jazz de Montréal mettant en vedette la visite australienne nommée Tash Sultana, officiant sur la grande scène devant des dizaines de milliers de spectateurs, curieux ou déjà conquis. Et ce fut, comme à chaque édition, le moment des choix difficiles, entre Marianne Trudel et Makaya McCraven performant à la même heure, ou GoGo Penguins, Wynton Marsalis et Christian McBride se disputant l’attention des jazzophiles. Aperçu de nos choix du jeudi, faits sans regrets.

Avant le début du concert de Marianne Trudel et John Hollenbeck, une dizaine de spectateurs faisaient la file devant le Studio TD (anciennement l’Astral), pour l’une des meilleures propositions du festival : une série proposant du jazz d’ici et d’ailleurs offerte en salle gratuitement. Le duo reprenait son poétique projet Dédé Java Espiritu (avec des extraits de son récent album Time Poem), le piano expert de Trudel, ses mélodies enveloppantes, auxquelles répondait le batteur et percussionniste de son jeu complexe et coloré. Que du beau, en attendant l’enregistrement dudit projet, qui devrait paraître à l’automne.

Le batteur américain Makaya McCraven était déjà bien en selle au Gesù lorsque nous l’avons rejoint, plongé dans un programme bien différent de celui annoncé, et pour cause : la chanteuse Madison McFerrin n’était pas des nôtres, empêchée par un variant, a-t-on entendu entre les branches. Un quartet fut rassemblé à la dernière minute, il n’a déçu personne. McCraven est un interprète fascinant, batteur impulsif et frénétique qui, même dans les passages plus doux, frappe sans relâche ; avec Junius Paul à sa droite embrasant sa basse électrique, ils généraient des rythmiques funk déconstruites à nous faire décrocher le crâne de la nuque.

Le terrain de jeu moderne et rêvé pour les cuivres – parmi lesquels nous croyons avoir reconnu le compositeur et trompettiste Marquis Hill, qui jouera au Studio TD à 18 h dimanche (et ce sera gratuit, rappelons-le !). Fameux concert, quoiqu’offert dans une salle à demi-pleine, malheureusement ; McCraven remet ça encore vendredi et samedi, avec des formations différentes.

Cap ensuite sur le Monument-National, pour réentendre Christian McBride, précédé par le quartet de la trompettiste et bugliste Rachel Therrien, proposant en essence le matériel de son bel album VENA, lancé en plein premier confinement. Passé l’entracte, ne restait plus sur scène qu’une contrebasse et un piano à queue ; en s’y pointant, Christian McBride a d’abord salué la foule, se disant honoré d’être de retour à Montréal. En recevant l’invitation du festival, a-t-il ensuite expliqué, il a assemblé un orchestre, mais finalement, ça ne fonctionnait pas avec ses accompagnateurs, alors il a fait appel à une vieille connaissance… Nul autre que Kenny Barron, chaleureusement applaudi par un public ravi de cette prestigieuse surprise !

Ce fut, sans surprise, un concert classique, mais chaleureux, le duo revisitant les standards avec une complicité palpable. À 79 ans, Barron s’exécute avec une remarquable vivacité, échangeant avec McBride les solos et, entre les morceaux, quelques anecdotes. Après avoir joué Dizzy Gillespie, le contrebassiste y est allé de la sienne, sa première rencontre avec le maître, à l’âge de 15 ans. Le vétéran, qui a fait partie du quartet de Gillespie dans les années 1960, en avait bien sûr à rajouter, les deux faisant éclater de rire l’auditoire. Résumons simplement en disant qu’il fut beaucoup question du système digestif du légendaire trompettiste…

Enfin, direction place des Festivals, un véritable parcours à obstacles avec les cônes orange, les entrées sécurisées et les trottoirs bondés. Tant de festivaliers ! Des files d’attente énormes, partout, au point de ne pas pouvoir distinguer si les gens attendaient pour aller aux toilettes, acheter une bière ou renouveler leur passeport.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

La bonne humeur, surtout, qui rugissait aussi fort que les applaudissements. Tash Sultana avait la foule dans sa main, une foule attentive à ses moindres gestes. L’artiste mêle les genres, rock, pop, funk, reggae, R & B, trouvant dans ce fouillis le juste équilibre lui donnant sa personnalité. Sultana impressionne moins par ses compositions (agréables, accrocheuses, rarement mémorables) que par sa polyvalence : une guitare au cou, les doigts sur un séquenceur, et pourquoi pas un solo de flûte, de trompette ou de saxophone ? Tous ces instruments sont à sa portée – pas tous aussi bien maîtrisés, la guitare est clairement son arme de prédilection et ses solos les mieux incarnés, mais côté charisme et spectacle, Tash Sultana en jette.