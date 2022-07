«La vitesse», Izïa

L’autrice-compositrice-interprète française Izïa propose un cinquième album radicalement pop, loin du souvenir rock’n’roll laissé par des morceaux comme Back in Town (2009). Et si les titres Mon coeur et Tristesse, entre autres, sont bel et bien là pour nous faire danser et chanter à tue-tête, il n’empêche que l’artiste garde profondément son âme et son énergie de rockeuse. La preuve, s’il en fallait une, avec Folle. Sur des synthés retentissants et grisants, Izïa n’hésite pas à raconter les choses comme elle les pense, comme elle les vit : « Folle, tu me crois folle / Et ça te rend malade que je dégomme / Ces histoires que tu t’imaginais / Mais je n’serai plus jamais la même. » Nos rêves, avec son côté hypnotisant, et Étoile noire — même si les deux morceaux sont aux antipodes — illustrent également le potentiel entêtant de La vitesse. Même si l’ensemble des 13 chansons peut parfois s’avérer légèrement inconstant, ou au moins musicalement convenu, on ne pourra jamais reprocher à Izïa de ne pas être authentique.

La vitesse ★★★ ​Pop Izïa, Believe