«Emilie Mayer. Symphonies nos 3 et 6», Orchestre de Bremerhaven, Marc Niemann

Emilie Mayer (1812-1883) est l’une des compositrices dont la récente redécouverte, grâce à l’étiquette CPO, s’est avérée la plus signifiante. Son époque était celle où il n’était pas admis, pour une femme, de composer. Malgré l’accueil favorable des musiciens et du public lors de concerts autofinancés, aucun des grands éditeurs de Berlin ou de Leipzig n’accepta de publier ses oeuvres, la condamnant automatiquement à la marginalité et à l’oubli. CPO avait édité les Symphonies nos 1 et 2, qui évoquaient beaucoup Schubert. Nous sommes en présence d’un pendant germanique de Louise Farrenc (1804-1875) sans rien de la carrière de cette dernière. Des deux présentes symphonies, l’inspiration à l’oeuvre dans la 3e, « Militaire » (1850), supplante celle de la 6e de 1853, qui se signale par une marche funèbre. Dans ce CD, la découverte prime l’hédonisme musical, car le fruste orchestre de Bremerhaven sera supplanté à la première occasion. Mais il faut retenir que la 3e Symphonie d’Emilie Mayer mérite une entrée au répertoire.

Emilie Mayer ★★ 1/2 ​Classique Orchestre de Bremerhaven, Marc Niemann, Haenssler HC 22016