«Spiral 2 the Other Side», Maara

Son classique des raves des années 1990, le trance fait un retour en force, réinterprété par une nouvelle génération de compositeurs qui retrouvent dans son tempo soutenu et ses arpèges hypnotiques l’exutoire auquel s’abandonnaient les danseurs. La Montréalaise Maara (Maara-Louisa Dunbar) est en voie de se tailler une place parmi les plus excitantes pourvoyeuses de ces grooves psychédéliques : édité sur l’étiquette britannique X-Kalay, Spiral 2 the Other Side est déjà son second mini-album à paraître cette année. Sur la face A, Dunbar appose l’esthétique trance à un motif rythmique électro et plus classique techno (Take the Wheel Miss Sweetie), celle-là assortie d’un de ces échantillons de voix mystérieuse que l’on retrouve souvent dans son oeuvre. La face B est plus psychédélique et nourrissante, dans les percussions tribales de Forget the World et l’ambiance vaguement dangereuse de la frénétique Doom Quest. Bon EP, mais inférieur à Goddess Within, paru en avril sur l’étiquette allemande Radiant Love. Maara commandera la piste de danse du Piknic Électronik le 2 juillet.

Spiral 2 the Other Side ★★★ ​Électronique Maara, X-Kalay