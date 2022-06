«Holotropica», Sofie Birch

À la fois compositrice, artiste multimédia et exploratrice partant à la conquête de mondes sonores exotiques, la Danoise Sofie Birch a une approche holistique de la création, avec ce que le terme sous-entend de thérapeutique. Elle décrit son nouvel album Holotropica comme sa « vision d’un lieu de plénitude, de sérénité et de clarté », en phase avec sa compréhension de « la nature curative du son et des vibrations ». Dit autrement : voici une bande-son de spa nordique, mais un spa nordique de luxe. Riche sur le plan des textures et des harmonies, assez pour transcender le genre ambient et l’amener tantôt vers le jazz (le saxophone libre de Humidity), le dub (Hypnogogia) et le courant japonais dit « kankyō ongaku », « musique environnementale » (par exemple sur Surface Pan). Le fin équilibre entre synthétiseurs, instruments naturels — cuivres, harpe, flûte — joués par ses collaborateurs et sons atmosphériques donne un élan aux mélodies apaisantes de Birch. Chaque écoute de cet album chatoyant équivaut à deux jours de vacances.

Holotropica ★★★★ ​Instrumental Sofie Birch, intercourse