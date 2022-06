«Apollo Lovely», Apollo Lovely

Il y a une dizaine d’années, l’avenir semblait radieux pour le groupe pop-rock montréalais Creature, propulsé par le succès de son premier album No Sleep at All qui l’a fait rayonner hors de nos frontières… jusqu’à ce que sa compagnie se désintéresse du projet. Avec Apollo Lovely, le cofondateur de Creature, Kim Ho, prend sa revanche, lançant à compte d’auteur un premier album qui possède tous les bons ingrédients du défunt groupe : un sens de la mélodie-crochet, des orchestrations (ici plus pop que rock ou new-wave) raffinées. Avec en prime une tendresse que l’on découvre avec bonheur : How Many Days, douceur aux tons rhythm and blues sertie de Hammond B3, et Don’t Go, en fin d’album, s’écoutent en boucle par journées chaudes. Le funk demeure une couleur primaire sur la palette de l’auteur-compositeur-interprète, qui en étale dans Catch Me, plus parcimonieusement sur Halfway et Next to You en ouverture. De la chanson experte et légère qui, souhaitons-le, connaîtra une longue vie.

Apollo Lovely ★★★ 1/2 ​Pop Apollo Lovely, indépendant