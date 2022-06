«TDJ123», TDJ

Commençant sa carrière avec le nom de scène Ryan Playground, la compositrice Geneviève Ryan Martel s’est réinventée en 2020 en offrant une série de EP et de mixtapes trance-dance-house progressif sous l’appellation TDJ. De ses atmosphériques débuts, la musicienne a gardé le goût de la pop et de ses refrains accrocheurs, désormais servis sur des rythmes plus soutenus, comme pour exprimer que l’amour, ses joies, ses envies et ses déceptions trouvaient aussi du sens sur un plancher de danse. À la manière de CFCF, elle revisite les aspects les plus pop des musiques électroniques de club des années 2000, quitte à citer des bombes dance — mais sans les échantillonner comme l’a tout récemment fait Beyoncé. En résultent des chansons pétillantes et sucrées à l’aspartame dont les meilleures, Addictive/Predictive (sur un rythme drum&bass), la pop-house Live On (Without You), la plus trance Open Air, sont concentrées en première moitié d’album. Surprise ! Sur Underwater, TDJ ressort sa guitare et passe au grunge emo avant de retomber sur ses pieds dansants.

TDJ123 ★★★ 1/2 ​Électronique TDJ, Collection Disques Durs