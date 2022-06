«Mythes», Ariane Brisson, Olivier Hébert-Bouchard

Mozart détestait la flûte. Il avait accepté de composer pour elle en raison de commandes du flûtiste néerlandais Ferdinand De Jean en 1777 et 1778. Mais tout le monde n’a pas besoin de partager le dédain de Mozart, d’autant que nous avons la chance, ici, d’avoir une musicienne de talent et de goût : Ariane Brisson. Membre de Pentaèdre, elle est rompue aux transcriptions et n’a donc pas hésité à forger un programme de son choix, adaptant The Lark Ascending de Vaughan Williams (original pour violon et orchestre), la Sonatine de Ravel, Pohádka de Janáček, Mythes de Szymanowski et dénichant l’arrangement de Gustave Samazeuilh du Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy. Évidemment, c’est un disque « carte de visite » pour l’artiste, qui s’adresse exclusivement à ceux qui aiment passionnément la flûte, mais le programme est musicalement substantiel, beau, splendidement joué, avec une vraie écoute entre piano et flûte, très au-delà des récitals convenus transformés en « usines à clics » pour plateformes d’écoute.



Mythes ★★★ 1/2 ​Classique Ariane Brisson (flûte), Olivier Hébert-Bouchard (piano). Atma ACD2 2842