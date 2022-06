«Sometimes, Forever», Soccer Mommy

Avec son nouvel album, Soccer Mommy, le projet de l’Américaine Sophie Allison, continue d’expérimenter l’idée d’un certain shoegaze raffiné et coloré à la pop commerciale des années 2000, celle qui fut emmenée par les Hilary Duff et Kelly Clarkson de ce monde, et aux émotions fortes. Sometimes, Forever est ainsi un amalgame de morceaux à l’atmosphère étrange, à la fois tumultueuse et douce, qui évoquent tant les hauts que les bas vécus et observés par l’autrice-compositrice-interprète. La fougue des riffs saturés de Don’t Ask Me et de Bones s’entremêle ainsi subtilement avec des titres plus profonds et intimes comme Still, Fire in the Driveway et Darkness Forever. On reconnaît aussi la touche du producteur Daniel Lopatin d’Oneohtrix Point Never (qui signe par ailleurs la bande originale de Uncut Gems des frères Safdie) sur les quasi psychédéliques — mais tout est relatif lorsqu’il s’agit de Soccer Mommy tant son univers est singulier — Feel It All the Time et With U.



Sometimes, Forever ★★★ 1/2 ​Rock indie Soccer Mommy, Loma Vista Recordings