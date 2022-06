Le Conservatoire de musique de l’Université McGill ferme ses portes

L’Université McGill a annoncé à regret la fermeture définitive de son réputé conservatoire de musique, en raison de la chute abrupte de nombre d’inscriptions depuis le début de la pandémie.

Le conservatoire comptait en 2019 environ 550 élèves issus de la communauté, principalement des enfants et des adolescents. Puis, les inscriptions ont périclité au plus fort de la crise sanitaire, passant sous la barre des 300 l’an dernier, lorsque les cours étaient donnés seulement en mode virtuel.

L’établissement croyait que le retour des cours en personne permettrait de revenir à la normale. Or, il s’avère que la tendance s’est plutôt accélérée. En vue de l’automne prochain, on projetait d’accueillir au mieux une centaine d’élèves. Et à cela s’ajoutaient les nombreux départs de professeurs depuis le début de la pandémie.

Le Conservatoire de musique de l’Université McGill, qui a été fondé en 1904, a donc choisi de fermer ses portes à la fin de l’été. « Cette décision fut extrêmement difficile à prendre. Nous l’avons prise après mûre réflexion et à la suite d’une analyse rigoureuse », peut-on lire dans un communiqué.

Ceux qui sont inscrits à l’actuelle session d’été pourront terminer leur formation. L’université a aussi pris soin d’indiquer au Devoir que la fermeture du conservatoire ne signifie pas la fin de la faculté de musique. Au contraire, les inscriptions dans les programmes universitaires en musique sont en hausse.

On constatait d’ailleurs que les locaux manquaient pour les étudiants universitaires. Cette situation a aussi penché dans la balance au moment de décider de la fermeture du conservatoire, a fait savoir l’Université McGill.