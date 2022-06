Nos choix aux Francos

Bon Enfant et Vanille

Appétissant programme double au Club Soda, avec d’abord la jeune autrice-compositrice-interprète pop-rock rétro Vanille, suivie de l’orchestre Bon Enfant, pourvoyeur de refrains rock qui s’incrustent entre nos oreilles. Diorama, son plus récent album, paru l’automne dernier, est un bonheur qui se renouvelle à chaque écoute.

Club Soda, 20 h

Salomé Leclerc

Sacré meilleur album québécois de 2021 par Le Devoir, Mille ouvrages, mon coeur mène son autrice, Salomé Leclerc, sur la route des festivals. Un sommet pour cette musicienne arrivée à pleine maturité, et qui incarne sur scène ses magnifiques chansons avec toute la passion qu’elles commandent.

Gesù, 20 h

Photo: Frédérique Ménard-Aubin

Ariane Roy, Thierry Larose, Lou-Adriane Cassidy

Le roy, la rose et le lou[p] : le titre du spectacle renvoie au mythique concert d’ouverture de la Superfrancofête (1974), qui mettait en vedette Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Robert Charlebois, et à l’album qu’on en a tiré (J’ai vu le loup, le renard, le lion), une idée occasionnellement récupérée par l’organisation des Francos. Elle la remet à jour avec trois brillants acteurs de la chanson québécoise de

la relève.

Scène Le Parterre, 20 h