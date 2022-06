«Rêvalité», -M

Septième album en un quart de siècle pour le chic type et son alter ego superhéros, repartis pour de nouvelles aventures et de nouveaux avatars. Rêvalité, le mot inventé le dit, réitère ce parti pris du double exacerbé : « Être l’un et l’autre sans rivalité », explique -M- dans la très dansante chanson-titre. Avant d’accélérer le tempo : « Faut qu’je passe dans ta radio ! » intime M comme dans Marvel. Mais la cadence mollit, Matthieu Chedid surgit : « Je crie sur tous les toits / Je crie que je suis moi. » Évocation de la famille Chedid dans Mogodo, ode à l’imagination folle dans la circassienne Fellini, c’est vraiment le tour de piste le plus foisonnant de notre gentil surdoué. Une fresque d’arrangements aux mille emprunts, jusqu’à un détour chez Mozart, il y a tout et son contraire, sans contradiction : c’est doux dans Ce jour-là, fou dans Nombril, et c’est toujours lui. En belle compagnie : Gail Ann Dorsey (de chez Bowie, notamment), à la basse promeneuse, et le chanteur de l’heure, Jon Batiste. Magie -M- : on rêve, il exauce !

Rêvalité ★★★★ Pop -M-, 3e Bureau/Wagram