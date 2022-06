«M’sieur 13 est formidable», M'sieur 13

Chanson

M’sieur 13 ? Tout un personnage. Yves Verbeelen au civil. Poète punk, épatant manieur de mots, chansonnier parallèle. Héros inattendu de notre dernier séjour à Spa, même pas dans la programmation officielle des Francofolies, il sévissait sur la scène ad hoc d’un bar et réjouissait quiconque passait à sa portée. La sortie numérique de son nouvel album n’est événementielle que pour ses inconditionnels, mais ce serait un joli geste que d’en être, à portée de clic. Or donc, il n’y a pas que Stromae de formi-formidable en Belgique, et M’sieur 13, sous son haut-de-forme, tient la forme des grands jours. Jugez plutôt. « J’fais d’la chanson française / donne dans l’poétariat […] j’suis qu’un artiste de bars / un vaurien, un bâtard / un p’tit gars 13 affûté / parfaitement imparfait. » Si ça ne vous convainc pas d’aller fureter du côté de son Bandcamp et de débourser huit euros ou plus pour entendre ce qu’il a fait avec son trio d’experts, c’est à désespérer de l’art noble d’éveilleur public.



Cliquez ici pour découvrir un extrait.

M’sieur 13 est formidable ★★★★ Chanson M’sieur 13, Homerecords.be