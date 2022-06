Arcade Fire, Hubert Lenoir et Les Louanges dans la longue liste du prix Polaris

AHI — Prospect

Arcade Fire — WE

Backxwash — I LIE HERE BURIED WITH MY RINGS AND MY DRESSES

BADBADNOTGOOD — Talk Memory

Jean-Michel Blais — aubades

Basia Bulat — The Garden

Tanika Charles — Papillon de Nuit : The Night Butterfly

Chiiild — Hope For Sale

Destroyer — LABYRINTHITIS

Julie Doiron — I Thought Of You

The Garrys — Get Thee To A Nunnery

The Halluci Nation — One More Saturday Night

Joyful Joyful — Joyful Joyful

Adria Kain — When Flowers Bloom

Lydia Képinski — Depuis

Pierre Kwenders — José Louis And The Paradox Of Love

Ada Lea — one hand on the steering wheel the other sewing a garden

Lisa Leblanc — Chiac Disco

Hubert Lenoir — PICTURA DE IPSE : Musique directe

Luna Li — Duality

Les Louanges — Crash

LOONY — soft thing

Kelly McMichael — Waves

Men I Trust — Untourable Album

Haviah Mighty — Stock Exchange

myst milano. — Shapeshyfter

Cedric Noel — Hang Time

Ombiigizi — Sewn Back Together

Orville Peck — Bronco

Ouri — Frame of a Fauna

P’tit Belliveau — Un homme et son piano

PUP — THE UNRAVELING OF PUPTHEBAND

SATE — The Fool

Shad — TAO

Sister Ray — Communion

Snotty Nose Rez Kids — Life After

Stars — From Capelton Hill

Tanya Tagaq — Tongues

The Weeknd — Dawn FM

Charlotte Day Wilson — Alpha