Hubert Lenoir remporte le Prix de la chanson SOCAN

Hubert Lenoir s’est vu décerner mardi le Prix de la chanson SOCAN pour sa pièce Secret au terme d’un vote du public.

Le chanteur coiffe au fil d’arrivée d’autres étoiles montantes de la chanson québécoise, comme Les Louanges, Clay and Friends ou encore Lou-Adriane Cassidy, qui étaient aussi en lice pour ce prix pancanadien récompensant les auteurs-compositeurs francophones émergents. La liste des nommés, soumise au public au début du mois, avait été déterminée à la suite d’un long processus mené par deux groupes d’experts, qui ne sont pas liés à la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN).

La chanson Secret, pour laquelle Hubert Lenoir a remporté le prix, traite d’un amour non réciproque. « J’voudrais te parler de mes sentiments que j’éprouve en secret / Danse autour de moi pour décupler le massacre que tu fais / Mais je sais que tu joues pas ces jeux-là / Condoléances à tous ceux qui sont comme moi », entonne Hubert Lenoir dans le refrain. Une histoire très personnelle, en l’occurrence, raconte l’auteur-compositeur-interprète de 27 ans, qui dit s’être inspiré d’une histoire d’amour impossible qu’il a vécue avec un garçon au secondaire.

« Je me souviens d’avoir eu l’idée de la musique assez rapidement, mais ça a été un peu plus long pour les paroles. J’ai d’abord eu l’idée de la phrase “Condoléances à tous ceux qui sont comme moi” et le reste du texte est venu ensuite. C’est fou quand les gens chantent cette phrase-là en show ! Je pense que c’est l’une des meilleures chansons que j’ai écrites dans ma vie », conclut-il, alors qu’il s’apprêtait à monter surla scène Bell des Francos, mardi.

Secret, qu’Hubert a coécrite avec Félix Petit et son frère Julien Chiasson, est le premier extrait de son deuxième album, PICTURA DE IPSE : Musique directe, paru en septembre dernier. C’était la seconde fois qu’Hubert Lenoir concourait pour le Prix de la chanson SOCAN. Son tube Fille de personne se trouvait sur la liste des finalistes en 2019, année où le rappeur Tizzo a été récompensé pour sa chanson On fouette.

« Je trouve ça nice d’avoir gagné le vote du public cette année avec Secret, alors que j’avais perdu avec Fille de personne. Ça montre que le public me suit malgré ma radicalisation artistique », se réjouit Hubert Lenoir, qui a tenu à féliciter les autres finalistes.

Il remporte notamment une bourse de 5000 $, alors que les autres artistes en nomination reçoivent 500 $ de la SOCAN.

Sélectionné au prix Polaris

Décidément les bonnes nouvelles s’accumulent pour Hubert Lenoir, qui a également appris mardi qu’il faisait partie de la longue liste des nommés pour le Prix de musique Polaris avec PICTURA DE IPSE : Musique directe.

Il saura le 14 juillet si son second opus se trouve sur la courte liste en vue du gala du 19 septembre prochain. Depuis 2006, le prix Polaris est remis au meilleur album canadien de l’année, selon un jury formé de critiques musicaux.