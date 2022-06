1 Bruyante et densément occupée, la place des Festivals a retrouvé vendredi soir ses airs festifs et insouciants lorsqu’à 21h, Koriass a lancé son grand spectacle avec la chanson titre de son plus récent album Abri de fortune, paru en avril dernier. « Bonsoir tout le monde et bienvenue aux Francofolies 2022 – ça fait deux ans que j’attends ce moment-là! », a déclaré Koriass, qui a tenu à dédier ce concert à la mémoire de son ami Karim Ouellet. Le rappeur n’a pas lésiné sur les moyens, convoquant sur scène un orchestre complet enrichi d’une section de cuivres auquel se sont joint les amis Safia Nolin, Jay $cott, Mike Clay (de Clay Friends), Imposs et, au rappel, Souldia, qui prendra à son tour d’assaut la plus imposante scène des Francos ce samedi soir. Adil Boukind Le Devoir