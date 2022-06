Deux grandes chanteuses couronnées à «Voix 2022»

La mezzo Simone McIntosh a remporté haut la main le Concours musical international de Montréal (CMIM), volet « Aria », après avoir littéralement survolé la finale. Sa dauphine est la soprano ontarienne Sarah Dufresne, la mezzo allemande Valerie Eickhoff finissant troisième.

Ce palmarès est de la plus grande logique, de même que celui du volet « Mélodie », qui consacre la soprano américaine Meredith Wohlgemuth devant la soprano anglaise Harriet Burns et le baryton Bryan Murray. Au final, Meredith Wohlgemuth, notre concurrente préférée dans la compétition de mélodies, est la très grande lauréate de « Voix 2022 », car elle remporte, outre son 1er Prix de 30 000 dollars, à la fois la bourse de développement de carrière Joseph-Rouleau, d’une valeur de 50 000 dollars, et le prix « Tournée du vainqueur », octroyant trois concerts dans des villes nord américaines.

Une vraie finale

En ce qui concerne la soirée de jeudi, la mezzo canadienne Simone McIntosh a écrasé la concurrence lors de la finale du volet « Aria » , une finale qu’elle a abordé en crescendo, révélant un potentiel ébauché dans « Dieu ! Que viens-je d’entendre ? » de Béatrice et Bénédict de Berlioz, son dernier air de demi-finale. Elle a embrasé la salle en chantant d’entrée l’air « Sein wir wieder gut » d’Ariane à Naxos de Richard Strauss.

Contrairement à l’Allemande Valerie Eickhoff – qui avait tout révélé au stade précédant et a opté à la fois pour la prudence et, dans des airs de La clémence de Titus et des Contes d’Hoffmann, pour une étrange exposition de la partie un peu plus grave de son registre qui ne la mettait pas forcément en valeur – McIntosh est montée en puissance lors du concours et a livré un vrai grand programme de finale montrant par ailleurs d’éminents talents d’interprète dans l’air de La Cenerentola de Rossini. Eickoff a donné le meilleur d’elle-même dans « Una voce poco fa » de Rossini.

Le programme de McIntosh était aussi plus difficile que celui de l’excellente soprano colorature Sarah Dufresne, un clone canadien de Sabine Devieilhe. Avec « Ah ich fühl’s » (La flûte enchantée), « Caro Nome » (Rigoletto) et « Je veux vivre » (Roméo et Juliette), Mme. Dufresne a sorti les grands standards bien balisés en finale alors qu’elle était allée sur des rives à hauts risques au tour précédent avec la scène de la folie d’Ophélie de Hamlet d’Ambroise Thomas.

La présence du contreténor Nils Wanderer à ce stade de la compétition était plutôt gênante pour le jury, qui pourra revoir en vidéo la dernière minute de son « Cold Song » en demi-finale pour se remémorer ce qu’il a osé laisser passer. C’est exactement ce qu’on a eu en finale : du chant manquant çà et là de finition et, au passage un Elgar (Sea Pictures) ni fait, ni à faire. Aura-t-on droit la prochaine fois au Chant de la terre version contreténor ?

Du coup, le baryton Hugo Laporte a réalisé une très bonne prestation en finale : la voix n’était pas trop couverte et même si les couleurs manquaient de variété, le Québécois a honorablement tenu son rang avec un choix judicieux d’airs.

Les prix du public sont allés à la Canadienne originaire d’Oman Deepa Johnny pour le volet « Mélodie » et à Nils Wanderer pour le volet « Aria ».

Aria 2022 Finale. Valerie Eickhoff (mezzo, Allemagne). Nils Wanderer (contreténor, Allemagne). Simone McIntosh (mezzo, Canada), Sarah Dufresne (soprano, Canada), Hugo Laporte (baryton, Canada). Orchestre symphonique de Montréal, Jacques Lacombe. Maison symphonique de Montréal, jeudi 9 juin 2022.