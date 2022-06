«Au-delà du reel», Seba

On le présente comme rappeur ou slameur, mais en vérité, Seba est avant tout un conteur. Ses textes, fort bien écrits et ancrés dans son expérience personnelle, font germer dans notre esprit d’amusantes et colorées images. Le musicien affiche aujourd’hui son amour pour le folklore et le country québécois — jusque sur la mémorable pochette ! — sur un minialbum de six chansons à faire danser et, surtout, sourire. La liste des collaborateurs donne du poids à l’argument en faveur d’un lien de parenté entre la prosodie du rap et notre tradition musicale : c’est bien Yves Lambert qu’on entend sur Mauvaise herbe, un texte à propos de sa barbe bien garnie. L’accordéon trad sert une rythmique plus rap sur Depuis j’boé pu, La main dans le sac (ici de chips) est une chanson pure country, alors que sur Le matou et BBQ, on le sent tenter de rééditer le succès de Vintage à l’os d’il y a quatre ans. Enfin, Patient s’écoute comme un hommage à La Bolduc, jusque dans le thème. Ça devrait giguer lors de son concert aux Francos lundi, à 20 h.



Au-delà du reel ★★★ Pop Seba, L-Abe