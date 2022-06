«No Love is Ever Wasted»: le second départ de Zach Zoya

Après avoir passé la pandémie à ronger son frein en lançant çà et là des chansons comme autant de bouteilles à la mer de la musique sur le Web, Zach Zoya appuie enfin sur l’accélérateur en proposant No Love Is Ever Wasted, son deuxième EP solo, par lequel il raffine sa personnalité musicale hybride de rappeur qui chante bien et de chanteur qui sait rapper pertinemment. Conversation autour de l’image de la pop star moderne et de la fabrication d’une personnalité numérique avec le musicien québécois qui aspire à la reconnaissance internationale.

« Je ne vais pas te mentir, notre vision, à la base, était d’y aller à fond avec un gros disque qui casserait tout et des tournées aux États-Unis et en Europe », avoue Zach Zoya, assis dans le canapé du studio d’écoute des lumineux bureaux d’Universal Music, établis place D’Youville, dans le Vieux-Montréal. « La pandémie m’a fait revoir mon approche. Ça n’aurait servi à rien de sortir un premier gros disque à ce moment-là, alors que les singles » font grimper les attentes. « Mais au-delà de la pandémie, il y a derrière ça une réflexion sur l’état de l’industrie de la musique : mieux vaut commencer en lançant des chansons, puisque c’est surtout ce que les gens écoutent sur les plateformes de streaming — en tout cas, les gens de ma génération n’écoutent plus la musique de la même manière. »

D’abord recruté par la maison Disques 7ième Ciel, le Rouynorandien d’origine n’avait même pas encore 22 ans au moment où il a rejoint l’écurie de la multinationale, qui a vu en lui une pop star, dans un monde où le rap est devenu la nouvelle musique populaire. Le gars rappe, beaucoup à propos de l’amour parce que, contrairement aux 50 Cent et Young Thug avec lesquels il raconte avoir grandi, il ne peut raconter la rue et ses difficultés : « Ce n’est pas ce que j’ai vécu, ça ne rejoint pas mes valeurs non plus. »

« De vrais chanteurs »

Il rappe l’amour, donc, mais le chante aussi, et c’est ce que ce nouvel album nous révèle, mieux encore que Spectrum, paru à l’automne 2020 : contrairement à tous ces autres émules de Young Thug qui s’essaient aux refrains mélodieux, il a une vraie de vraie voix, à peine maquillée par l’autotune. Pas une voix plastifiée et désincarnée comme celle du populaire Kid Laroi, sorte de réponse australienne à Justin Bieber, ça non : il a de la soul en lui, Zoya, ça transpire dès l’acoustique Strangers in the House, la première des huit nouvelles chansons présentées.

« On fait partie de cette génération qui a grandi avec le son de l’autotune », un logiciel qui permet de « placer » — en temps réel, même, lorsqu’utilisé en concert — la voix d’un chanteur sur la bonne tonalité, mais dont les paramètres permettent également de modifier l’apparence de la voix, avec pour conséquence que les jeunes chanteurs, explique Zach Zoya, « apprennent à chanter d’une manière différente. Prends un piano : tu joues une note, elle est juste. C’est comme si l’autotune rendait la voix “pianistique”, toujours sur la bonne note, ça met donc l’accent sur des mélodies plutôt que sur le caractère d’une voix. Personnellement, ce qui m’intéresse, c’est justement le feeling de la voix », dit-il en reconnaissant l’influence des stars du R&B Usher et Beyoncé, « de vrais chanteurs ».

Mais pendant qu’un Kid Laroi gravit les échelons du Billboard 200, Zach Zoya attache encore ses espadrilles. Après deux ans passés à composer, à enregistrer et à planifier, il commence enfin à s’agiter : les premières parties de Charlotte Cardin, des rencontres d’affaires à Toronto et à Los Angeles, un premier concert donné aux États-Unis, un retour à Osheaga cet été. Le gros disque qui cassera tout viendra un jour : « J’ai déjà une idée de ce à quoi mon album et ma carrière ressembleront. Pour l’instant, j’explore encore », dit-il. En témoigne en effet le mélange des genres sur son album, avec le R&B-pop moderne sur Feelings et My Ex Gurl (très bonne, celle-là !), le rap plus classique sur Understand et la pop franche sur Start Over, une production signée Benny Adam. « J’essaie plein de directions musicales, mais en tendant aussi l’oreille au public pour savoir ce qu’il aime. »

« Une question d’image »

Son équipe l’a convaincu : Zach a les chansons, les bons collaborateurs (Ruffsound, Billboard, les amis Yuki et Soran, entre autres), il suffit de travailler pour les faire entendre. Ainsi, « le développement du personnage est plus important que la musique elle-même, bien que la musique soit la colonne vertébrale du projet, raisonne Zoya. La game, la réussite dans cette industrie, c’est beaucoup une question d’image », ce à quoi on a envie de répondre qu’à côté de lui, Kid Laroi a l’air d’un pou.

Si l’apparence a quoi que ce soit à voir avec le succès, Zoya a gagné d’avance, mais bien sûr, tout n’est pas si simple, d’où les textos que reçoit constamment le musicien de la part de son stratège en marketing numérique. « Chaque jour, il me propose une liste de trucs que je pourrais poster sur Instagram et TikTok… La présence sur les réseaux sociaux, la personnalité qu’on affiche sur TikTok, ça compte. C’est peut-être juste une hypothèse, mais je crois qu’on arrive à l’ère de l’identité virtuelle : tout ça, les réseaux sociaux, c’est plus qu’un chemin vers le succès, c’est une nécessité. Avant, pour faire avancer sa carrière, on rendait visite aux stations de radio ; aujourd’hui, il faut mettre du contenu sur les réseaux sociaux. »

No Love Is Ever Wasted Zach Zoya, Disques 7ième Ciel/Universal Music Canada