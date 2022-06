Stutzmann à l’Orchestre Métropolitain sous les applaudissements de Payare

Nathalie Stutzmann faisait, samedi, des débuts attendus de cheffe à Montréal avec l’Orchestre Métropolitain. Un spectateur inattendu était assis à la corbeille en la personne du directeur musical de l’OSM, Rafael Payare, qui n’a sans doute pas regretté sa soirée.

Lorsqu’on se remémorera le premier contact de dos avec la grande contralto Nathalie Stutzmann, 57 ans, devenue cheffe d’orchestre, on se souviendra avant tout d’avoir vu une direction naturelle, précise, très éloquente. Lorsqu’on sait que Stutzmann, venue tardivement à la direction, a toujours voulu être cheffe mais qu’elle a étudié à une époque où « cela ne se faisait pas », on n’en est que plus ému, presque bouleversé. Que de temps « perdu », et sans doute de frustrations : elle est tellement cheffe d’orchestre dans ses veines…

Prokofiev millimétré

Ces qualités se voyaient dans l’accompagnement du 2e Concerto pour violon de Prokofiev, où sa gestique ne cadrait pas seulement les choses et ne donnait pas seulement des entrées millimétrées, mais montrait parfois sans forfanterie ce à quoi elle avait envie que nous, spectateurs, prêtions attention.

La beauté particulière de ce Prokofiev, avec l’excellent Daniel Lozakovich, c’était la qualité de l’entente dans la manière d’aborder les phrases (précision, dosages, couleurs, symbiose soliste-orchestre). Stutzmann et Lozakovich ont joué la complémentarité à plein. La chose était notable au début du 2e mouvement, égrené sans affect par l’orchestre alors que le violon chantait avec lyrisme. Curieusement, ce mouvement s’enlisait un peu, comme gagné par une forme de lassitude. Dans le Finale, Lozakovich n’était pas le plus puissant et hargneux des archets, mais sa pureté de jeu et d’intonation durant toute l’œuvre lui a valu un succès mérité.

Nous avons retenu davantage le concerto que la symphonie, car, même si sa fulgurante carrière amène, ces temps-ci, Nathalie Stutzmann à diriger la Pathétique avec les plus grands orchestres du monde, cette sorte de catalogue d’idées personnelles ne s’amalgamait pas vraiment dans un grand dessein. Les 2e et 3e mouvements ne posaient pas de questionnements particuliers, mais le 1er et le 4e reposent sur de nombreux changements de tempos et d’expression qui ne tombaient pas toujours pile.

Nathalie Stutzmann ne veut pas enliser le 1er mouvement, certes, mais passe un peu indifféremment sur le grand thème « molto cantabile, con espansione ». L’animation qu’elle insuffle n’est pas assimilée pareillement par tous les musiciens, et la cohésion n’est pas celle, habituelle, de l’OM. Le grand climax culmine avec un fff, mais celui-ci résulte d’un effet d’accumulation d’énergie. Le rendre « remarquable » en créant un trou dynamique, ou un flottement sonore, juste avant, n’a pas de sens. Par ailleurs, l’ardeur de Mathieu Pouliot, remplaçant de Julien Bélanger aux timbales, est louable, mais dans le 1er volet, il a poussé le bouchon un peu trop loin. Par contre, dans le 3e mouvement (baguettes sèches donc beaucoup d’impact, mais moins de « bruit »), sa complicité avec la grosse caisse faisait plaisir à voir. Ce sont, aussi, ces moments de jubilation musicale palpable que l’on vient quérir.

Un changement d’ère

Dans l’Adagio lamentoso, le principal problème est venu à la fin. Nathalie Stutzmann voulait montrer que la conclusion ne doit pas être trop lente, mais l’ultime section, où le battement de cœur crescendo est mimé par les contrebasses, naît dans les limbes, sur la nuance piano. Si on commence mezzo forte, l’effet s’écroule. De ce point de vue, la vision en acier trempé de Juanjo Mena à l’OSM était, dans l’ensemble, plus convaincante.

L’autre fait de la soirée était donc la présence de Rafael Payare aux côtés du directeur général de l’OM, Jean Dupré, à la corbeille. Un signe extrêmement fort d’une nouvelle ère, et d’une relation enfin mature entre deux institutions culturelles respectables d’une métropole respectée.

Nathalie Stutzmann en grande première Prokofiev : Concerto pour violon n° 2. Tchaïkovski : Symphonie n° 6 « Pathétique ». Daniel Lozakovich (violon), Orchestre Métropolitain, Nathalie Stutzmann. Maison symphonique, samedi 4 juin 2022.