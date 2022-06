L’été classique survitaminé du Québec

La saison festivalière classique est déjà lancée depuis une semaine avec Classica sur la Rive-Sud. Tout le monde est de retour à pleine puissance, voire davantage. Et les spectateurs dans tout cela ?

C’était il y a trois mois. En mars, d’aucuns — pas tant en classique — demandaient de la visibilité et de la prévisibilité comme si nous étions au bord d’une falaise. Or, l’été, alors déjà largement programmé, se déploie comme si la COVID-19 n’avait jamais existé. Les festivals d’Orford, du Domaine Forget et, bien sûr, de Lanaudière tourneront à plein régime, la Maison Trestler accueillera des artistes les mercredis tout l’été, le Festival de musique de chambre de Montréal, qui avait organisé une session à l’automne, en refait une autre à la mi-juin.

La question majeure reste la présence du public. Il est timoré depuis la reprise de janvier. Ce n’est pas un phénomène montréalais ou québécois, mais nord-américain et, pour toutes sortes de raisons, mondial. Si le Metropolitan Opera vend des places à 25 dollars le jour des représentations, ses sièges vides ne s’expliquent pas de la même façon que celles de l’Opéra de Vienne, où l’abondante clientèle russe fait défaut.

Un appel d’air

Le 10 mai dernier, le cabinet américain Impacts Experience, spécialisé dans le conseil aux institutions culturelles aux États-Unis, publiait une étudeintitulée La pandémie a modifié les types d’entités culturelles que les gens préfèrent visiter. Cette redistribution est étudiée par un indice de désirabilité postpandémique selon les activités. L’envie est grosso modo revenue à un état prépandémique pour les musées et les stades, elle s’est accrue pour les zoos ou les parcs, mais reste en déficit de 20 à 30 % pour les salles de concert, les théâtres et les cinémas.

Les résultats sont logiques puisqu’ils favorisent les activités extérieures. On peut donc miser sur une bonne année pour l’amphithéâtre de Lanaudière. On ne peut cependant tirer de conclusions hâtives sur toutes les manifestations en extérieur, car Impacts Experience n’a pas estimé la conjugaison de l’effet de foule avec le bénéfice du grand air.

Lanaudière 2022, donc, se déploie sur une longueur inhabituelle, du 30 juin au 7 août. C’est du « survitaminé », non seulement dans la durée, mais aussi dans le contenu, qui renoue clairement avec les ambitions d’un festival international et l’idée même de « festival », c’est-à-dire des projets artistiques que l’on ne voit pas forcément pendant l’année. L’événement retombe aussi, d’une certaine manière, sur ses pieds « traditionnels », parce que l’OSM peut en assurer son lancement avec son directeur musical, comme jadis. On rappellera que le calendrier estival personnel de Kent Nagano l’amenait hors de Montréal jusqu’à début août, ce qui avait amené un redéploiement complet, notamment des dates.

Rafael Payare et l’OSM ouvriront donc Lanaudière les 30 juin et 1er juillet avec des programmes qu’ils apporteront ensuite en tournée en Corée. À l’autre bout, les 6 et 7 août, Yannick Nézet-Séguin, de retour de son été européen, dirigera le 1er acte de La Walkyrie, d’une part, et le Concerto pour piano de Schumann avec Hélène Grimaud, de l’autre. Il ne faut surtout pas négliger le troisième concert de l’Orchestre Métropolitain, le 31 juillet, Rossinimania !, avec, sous la baguette d’Ariane Matiakh, deux géants vocaux, Lawrence Brownleeet Michael Spyres, partageant la scène avec notre mezzo québécoise Rihab Chaieb, qui vient de triompher au Met dans Satyagraha de Philip Glass.

Les grandes visites internationales sont celles de l’Akademie für Alte Musik Berlin, pour trois programmes Beethoven, et du pianiste Alexandre Kantorowen récital le 27 juillet, Lanaudière accueillant aussi William Christieet ses musiciens. Les projets les plus originaux sont assurément le Catalogue d’oiseaux de Messiaen, déroulé la nuit et au petit matin, puis en journée par Pierre-Laurent Aimard. Notons aussi la première rencontre musicale de Charles Richard-Hamelinet Marc-André Hamelinavec Les Violons du Roy.

L’été une fin de semaine à la fois Nos temps forts : Du 23 au 26 juin, Montréal

Baroque

1er et 2 juillet, l’OSM à Lanaudière, Les Violons du Roy à Forget 9 juillet, Marc-André Hamelin

et Charles Richard-Hamelin

à Lanaudière Du 15 au 17 juillet, week-end

Beethoven à Lanaudière 23 juillet, Yannick Nézet-Séguin au Domaine Forget. Qui remplacera Martin Helmchen à Orford ? Du 29 au 31 juillet, opéras à Québec (fin de semaine la plus riche de l’été)

6 et 7 août, Yannick Nézet-Séguin à Lanaudière Du 12 au 14 août, Virée symphonique de l’OSM 20 août, clôture au Domaine Forget

Dans l’ensemble, bien plus qu’un festival, Lanaudière 2022 sera un test. Y observera-t-on la prolongation d’une atonie printanière en matière d’« envie de spectacles », ou le festival sera-t-il un tremplin vers un retour à une forme de normalité ?

Création à Québec

Même si leur environnement est le grand air, les festivals du Domaine Forget, pour la dernière année de Paul Fortin, et Orford Musique seront tributaires de l’appétence du public pour l’expérience en salle. Orford se lance le 8 juillet avec Alain Lefèvreet se conclura avec Anderson et Roele 12 août. L’indéniable temps fort devait être la venue du grand pianiste Martin Helmchenpour deux concerts les 22 et 23 juillet. Mais cette présence vient d’être annulée. Les projecteurs sont donc plus que jamais braqués sur Marc-André Hamelin, qui jouera la Sonate Hammerklavier de Beethoven le 30 juillet. Il en fera de même au Domaine Forget le 5 août.

Le Domaine rendra hommage à Joseph Rouleau le 25 juin, avec des chanteurs et des lauréats du Concours musical international de Montréal. Dès la semaine suivante, le 2 juillet, Bernard Labadieet Les Violons du Roy retrouveront Benedetto Lupo dans le 4e Concerto de Beethoven. Les orchestres défileront au Domaine : l’OSQ avec Bramwell Tovey, le Metropolitain avec Yannick Nézet-Séguin, la boucle étant bouclée avec Jonathan Cohenet Les Violons du Roy le 20 août, lors d’un concert réunissant Karina Gauvin,Marie-Nicole Lemieux,Jean-François Lapointeet Charles Richard-Hamelin.

Si Orford et Forget sont retournés à leur quasi-normalité, pas forcément leurs plus grandes heures, mais une saison de calibre standard, le Festival d’opéra de Québec est comme Lanaudière, en mode tonique. Non seulement Jean-François Lapointe, directeur artistique, proposera dès le 29 juillet un grand spectacle, avec Faust de Gounod mettant à l’affiche Thomas Bettinger, Patrick Bolleire, Anne-Catherine Gillet, Jérôme Boutillieret Sarah Bissonnettedans une mise en scène de Jean-Romain Vesperini, mais il l’alternera avec la création mondiale de Yourcenar. Une île de passions d’Éric Champagne, sur un livret d’Hélène Dorionet de Marie-Claire Blais. L’opéra de Champagne est monté au Palais Montcalm et sera présenté également par l’Opéra de Montréal à la salle Pierre-Mercure. Le festival d’opéra maintient sa collaboration avec les Jeunesses musicales à travers Une veuve joyeuse et proposera un spectacle jeunesse : Trois contes d’Andersen.

Tous les organismes seront actifs cet été : l’OSM organisera sa Virée du 10 au 14 août, avec un concert au Parc olympique le 10 août ; l’OM donnera rendez-vous aux mélomanes sur le mont Royal le 2 août avec la 5e Symphonie de Beethoven ; le festival Montréal baroque retrouvera ses quartiers d’été du 23 au 26 juin au théâtre Rialto avec une thématique centrée sur les compositrices. Classica se tient jusqu’au 19 juin, avec notamment les Vêpres de Monteverdi, dimanche soir, et un programme de Stabat Materconcocté par Luc Beauséjour, samedi 11 juin. James Ehnessera la vedette pour trois concerts du Festival de musique de chambre de Montréal ; le FestivalOpéra de Saint-Eustache présentera La bohème le 7 juillet ; Valérie Milotet Charles Richard-Hamelinferont le déplacement aux îles du Bic à la mi-août, et Richard Turpa concocté une dizaine de concerts gratuits à Lachine entre le 8 et le 22 juillet, notamment, les 16 et 17, une grande fin de semaine du violoncelle avec Elinor Frey, Cameron Crozman, Noémie Raymond-Frisetet Stéphane Tétreault.

Il restera à compléter ce riche menu estival, parachevé à Montréal par lesciné-concerts Star Wars de Francis Choinière les 26 et 27 août, avec les propositions en provenance d’Ottawa. Le Chamberfest y accueillera notamment le Quatuor danois le 4 août, alors que Musiques et autres mondes n’a pas encore fait part de son programme.

En concert cette semaine Nathalie Stutzmann dirige le Métropolitain samedi soir à la Maison symphonique, 19 h 30. Le festival Classica présenteLes quatre saisons de Vivaldi recomposées par Max Richter, à la paroisse catholique de Saint-Lambert, dimanche à 14 h, et telles que composées par Vivaldi,Autour des quatre saisons, à la paroisse Saint-Constant, jeudi, 19 h 30. Le Concours musical international de Montréal entre dans sa dernière phase. Finale du volet mélodie dimanche à la salle Bourgie, 14 h. Finale du volet opéra à la Maison symphonique, jeudi, 19 h 30.