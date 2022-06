«Vie d’ange», Marilyne Léonard

Recrutée par la maison Audiogram après une apparition à l’émission La voix, la jeune autrice-compositrice-interprète Marilyne Léonard offre une première carte de visite présentée comme une mixtape, Vie d’ange. La musicienne ajoute ainsi sa voix à celles et ceux qui, depuis quelque temps déjà sur la scène pop québécoise, se réclament des influences du hip-hop, du soul et du R&B, sans se démarquer de la cohorte. En cause, des chansons pleines de promesses, mais encore bien lisses. Reconnaissons-lui une bonne oreille pour les mélodies, comme entémoignent celles de Mirage et de Dans la foule en début de mixtape, les meilleures des huit qu’elle présente. On accrochera aussi sur Quand tu parles, la plus dynamique, qui aurait cependant bénéficié d’une réalisation moins frileuse, comme si ses basses anémiques témoignaient d’une gêne d’aller prendre sa place sur le plancher de danse. Les autres sont interchangeables, dans leurs thèmes comme dans leur groove, entre chanson et soul-R&B. La voix, la présence, le talent sont présents, laissons-lui le temps de gagner de l’expérience.

Vie d’ange ★★★ Pop êêê Marilyne Léonard, Audiogram