Troisième album en sept ans pour l’auteur-compositeur-interprète Ramon Chicharron, dont la trajectoire commande notre admiration : ce type ne sait pas écrire de mauvaises chansons. Il y en a 12 délicieuses sur ce Destello de estrellas, qui succède à Pescador de sueños, sacré Album de l’année au Gala de l’ADISQ en 2021. Réalisant lui-même l’album avec les complices Eli Levinson et Funk Lion, Chicharron appuie sur l’argument électro-dansant, sautillant d’une influence latino à l’autre, la champeta, évidemment, en hommage à ses racines colombiennes reggaeton, le reggaeton sur Loco por ti et l’imparable Tus caderas, un duo avec Cruzito, qui a tous les ingrédients d’un succès estival. L’album est serti de collaborations qui rehaussent l’intérêt pour cet album, à commencer par la superbe Contigo escapar avec Natasha Kanapé en ouverture, le groove salsa d’Abre tu corazón avec l’ami Boogat, la nuancée Tu pardida (une production signée Poirier) et cette formidable Yerbatero, en duo avec Elkin Robinson, habile métisseur des musiques caribéennes. Addictif !



Destello de estrellas ★★★★ Ramon Chicharron, indépendant