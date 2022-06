«Future is Now», Sheenah Ko

Sheenah qui ? Sheenah Ko ! L’indispensable Sheenah Ko ! L’experte des synthétiseurs, l’arme secrète de plusieurs groupes montréalais, collaboratrice de Le Couleur, de The Besnard Lakes, de Fuudge, de Navet Confit, et on en oublie. Elle dévoile sur Future Is Now, mieux que sur son premier album Nowhere in Time (2020), qu’elle est aussi une autrice-compositrice capable de mettre sa science des synthés au service d’une pop planante et hypnotique. Ce trio de composition au cœur de l’album le justifie : le rythme pesant visse Give It All à un mur de claviers et de guitares diffuses (Ryan Battistuzzi et Louis Fernandez s’en chargent) alors que la voix douce et scintillante de Ko survole le décor synth wave. Suit Wake Up, avec son rythme plus nerveux, rappelant l’influence d’un Giorgio Moroder dans le travail de la compositrice, et encore sur Today, plus house que disco. La coulante ballade piano-voix (voilée de doux synthés) Your Stare en conclusion rappelle enfin une Kate Bush, récemment redécouverte par la série Stranger Things. Lancement à la Sala Rossa le 8 juin.

Future Is Now ★★★ 1/2 Électronique Sheenah Ko, Lazy at Work