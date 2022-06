«Session Live H2T (EP)», Peter Peter

Peter Peter, le chanteur qui se répète ? Retrouver le double prénommé ravivant une demi-douzaine de ses propres chansons sur le mode acoustique peut sembler… redondant. Seulement voilà, les déshabiller ainsi, les délester de leurs atours synthétiques, les décoller de leur gangue néo-new wave, est une idée qui se défend. Une guitare, une voix tout près, un local du studio Hotel 2 Tango, ça donne la plus juste mesure concevable de la valeur de chansons parfois trop pop pour leur bien. Ces pickings en boucle (Homa), ces strummings efficaces (Little Shangri-La, Beauté baroque), dansent dans la pièce nue, remplissent l’espace tout naturellement, laissent au timbre gracile de Peter Peter la place qu’il faut pour exister pleinement, chuchotée ici, poussée là, avec l’écho pour seul partenaire. Le chanteur et ses créations exigent un peu d’attention, et l’obtiennent. Ce qui glissait auparavant sur le corps gagne en relief, en aspérités, en saillies. Aux Francos le 15 juin, c’est comme ça qu’on les veut.



Cliquez ici pour découvrir un extrait.



Session Live H2T (EP) ★★★ 1/2 ​Réinterprétations Peter Peter, Audiogram