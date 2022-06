Laurent Saulnier, le grand manitou des Francos et du Festival de jazz, tire sa révérence

Le grand manitou des Francos et du Festival international de jazz de Mont-réal, Laurent Saulnier, tirera sa révérence en septembre prochain, au terme de 23 années qui auront été marquées par le déclin du disque et une pandémie qui aura mis à mal l’industrie du spectacle. Mais cet incontournable de la scène musicale québécoise continue d’afficher un optimisme à toute épreuve.

« Je ne suis pas du tout nostalgique », lance d’emblée Laurent Saulnier en entrevue au Devoir lorsqu’on lui dresse la nomenclature de tout ce qui devrait l’inquiéter, surtout au bout de deux anni horribiles. La fermeture des disquaires, l’incertitude postpandémie, la baisse des cotes d’écoute de la radio musicale… Rien n’y fait : à l’aube de son soixantième anniversaire, ce mélomane invétéré a trop d’expérience pour s’affoler.

« Il faut regarder vers l’avant. Il y a 20 ans, à peu près personne ne pouvait faire de disque à partir de la maison. Aujourd’hui, n’importe qui peut faire un album sur son laptop. Il y a quand même des choses formidables avec le monde d’aujourd’hui. Moi, quand j’avais 20 ans, je devais aller prendre le bus pour aller chez le disquaire en espérant qu’il restait peut-être le vinyle que je voulais. Aujourd’hui, ma fille a accès à toute la musique du monde à partir de son cellulaire. Il y a quand même quelque chose de bien à tirer de l’époque que l’on vit », soutient celui qui part l’esprit en paix.

Après mûre réflexion, Laurent Saulnier a décidé de concentrer ses énergies sur la carrière du chanteur Pierre Lapointe, dont il est le gérant depuis quelques années. Il demeurera conseiller stratégique au sein de l’équipe Spectra, acquise en 2013 par le Groupe CH et la famille Molson, avec qui il assure être en très bons termes.

« J’ai été chanceux. J’ai toujours eu des patrons qui m’ont laissé faire à peu près de ce que je voulais », souligne Laurent Saulnier.

La cure de jouvence des Francos

Il a d’ailleurs eu besoin de cette marge de manœuvre pour renouveler le public des Francos.

À la fin des années 1990, ce festival — qu’on appelait encore à l’époque les Francofolies — peinait à attirer les plus jeunes. Surtout ses grands spectacles extérieurs, alors cantonnés aux grandes vedettes de la vieille variété française. C’est dans ce contexte qu’Alain Simard, le fondateur de Spectra, approche un critique musical du très branché et niché journal Voir — un certain Laurent Saulnier — pour qu’il rajeunisse la marque.

Sous sa houlette de programmateur, puis de vice-président, la moyenne d’âge des festivaliers chutera de plus de 10 ans : elle avoisine aujourd’hui les 30 ans. C’est aussi Laurent Saulnier qui aura eu l’instinct d’ouvrir les Francos au rap, en vogue aux États-Unis et en France, mais longtemps boudé par les bonzes de l’industrie radiophonique québécoise.

« On ne vit plus dans le monde d’il y a 20 ans. La manière de programmer des festivals a beaucoup changé. Avant, c’était assez facile : on avait juste à regarder les ventes d’albums. Maintenant, il y a toutes sortes de chiffres : certains qui comptent, et d’autres beaucoup moins, à mon avis », note ce passionné de musique, qui continue de se tenir à l’affût des nouvelles tendances d’ici et de partout dans le monde.

L’ancien journaliste espère d’ail-leurs qu’en ralentissant un peu la cadence, il disposera d’un peu plus de temps pour assister à des spectacles, lui qui en voyait déjà à la pelle avant la pandémie.

Or, selon les derniers chiffrés tirés des habitudes d’écoute sur les plateformes en ligne, les jeunes d’aujourd’hui semblent beaucoup moins avides que lui de découvrir de nouveaux artistes québécois francophones. À peine 6 % des chansons écoutées ici sur ces plateformes sont québécoises et en français.

Mais là encore, Laurent Saulnier se veut rassurant. « C’est sûr que si on se fie aux statistiques, ça peut être inquiétant. Mais quand je vois comment on a réussi à rajeunir le public des Francos, je me dis que la musique francophone peut toujours aller chercher les jeunes. Après, il faut aussi offrir aux jeunes la musique qu’ils veulent écouter », laisse-t-il tomber comme message à l’attention d’une industrie qui a longtemps boudé certains styles, comme le hip-hop.

Concernant le hip-hop, Laurent Saulnier n’aurait pu espérer meilleur cadeau pour sa dernière année que la venue aux Francos du père du rap français, MC Solaar, près de 25 ans après son dernier spectacle dans la métropole.

Les Francos débuteront le 10 juin prochain. Le Festival international de jazz, avec The Roots comme tête d’affiche, prendra le relais à partir du 30 juin.

Puis, à la fin de la saison des festivals, l’actuel directeur de la programmation de Spectra, Maurin Auxéméry, succédera au démissionnaire.