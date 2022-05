La «Neuvième» selon Rafael Payare

Rafael Payare est à Montréal pour clore la saison de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) avec la 9e Symphonie de Beethoven. Nous avons pu lui parler de la partition dans les coulisses du spectaculaire Rady Shell de San Diego, où le chef dirigeait le chef-d’œuvre vendredi et samedi derniers.

Si un changement d’ère devait se matérialiser et s’incarner musicalement à Montréal, à en juger par ce que nous avons vécu à San Diego ces derniers jours, cela se passera entre mardi et vendredi à la Maison symphonique. Kent Nagano avait transformé la Neuvième en abstraction intellectuelle, et cette semaine devrait marquer le retour des tripes et de l’âme.

L’âme, c’est ce qu’évoque Martha Gilmer, directrice générale de l’Orchestre symphonique de San Diego, en parlant de Rafael Payare : « Il est comme une vieille âme qui a en lui toute une tradition, une culture. » Martha Gilmer est une leader comme tous les orchestres en rêveraient : une visionnaire audacieuse, avec plus de quarante ans d’expérience, dont trois décennies au Chicago Symphony. Elle a des anecdotes sur tous les grands chefs. Elle les a tous vus. Mais ce chef-là, « qui espère de la part des musiciens plus qu’il ne leur demande », a une place particulière. Son regret ? « Savoir que je ne vivrai pas assez longtemps pour voir à quel point le talent de Rafael va se déployer. »

Ne pas raisonner en épisodes

Quand Martha Gilmer a accepté le poste à San Diego, il lui fallait un chef qui accepte les incertitudes et les défis, pour construire.

Lorsqu’on discute de la Neuvième avec Rafael Payare, lorsqu’on lui parle du 3e mouvement et qu’on lui demande comment il équilibre la musicologie et le message humain, on discute, là aussi, avec un bâtisseur. « Tout découle de la manière dont Beethoven construit. À la fin, il ne fait que mettre des mots. Le 3e mouvement est un moment de paix sous forme de variations. Donc tout dépend de la manière dont vous voulez que ces variations sonnent. »

Et le chef de poursuivre : « Mon approche est de penser que Beethoven n’est en aucun cas un gars qui raisonne par épisodes. Il va toujours d’un point à l’autre ; il faut préserver une arche globale. L’approche est donc de déterminer comment la mélodie variée doit chanter et de voir comment le reste en découle. C’est un procédé que Brahms et Bruckner exploreront de manière différente. »

Au début du Finale, Beethoven compose un tumulte sonore dans lequel réapparaissent les thèmes des trois premiers mouvements. Ils seront littéralement « balayés » les uns après les autres. Émergera alors la solution, le thème de la joie, celui qui sera repris et amplifié par la voix. La grande question qui se pose ici est : que faire de l’indication accolée au tumulte ? « Selon le caractère d’un récitatif, mais in tempo. » Ainsi, 98 % des chefs la jouent comme un récitatif ralenti ; 2 % in tempo. Payare ralentit : « Beethoven met : “Selon un récitatif”. Je pense qu’il cherche à dire quelque chose avec l’orchestre. Il cherche, il cherche et hésite jusqu’à ce qu’il ne puisse plus. C’est un combat interne. Mais rappelez-vous 40 minutes plus tôt [Payare chante les implacables premières mesures] : il doit avancer, il doit trouver une solution. Après un dernier tumulte, cette solution, ce seront les mots. »

Contrairement à Jordi Savall, qui croit en une vérité d’un tempo juste, métronomique, Rafael Payare croit en une sorte de tempo sensible et en des rapports d’une stricte logique. « Il y a des relations de tempo partout. Les cinq dernières mesures répondent aux premières. Beethoven indique 88. Que vous dirigiez plus vite ou moins vite, c’est la relation qui doit être la même pour garder la logique de la première à la dernière note. »

La grande difficulté qu’a ressentie le chef avec cette œuvre fut « cette lutte avec le tempo ». « Des gens qui, comme moi, admirent des interprétations dirigées de manière traditionnelle, mais qui ensuite regardent ce que Beethoven a écrit se trouvent face à des gens qui ont des habitudes et vous demandent pourquoi vous voulez changer. »

Il faut parfois déconstruire avant de rebâtir. Déconstruire le passé dans la 9e, ici, ne sera pas trop difficile. Nous ne sommes sans doute pas les seuls à avoir envie de tourner la page.

Christophe Huss était l’invité de l’Orchestre symphonique de San Diego.

La triomphale Neuvième Symphonie de Beethoven Chef d’orchestre : Rafael Payare. Avec Karina Gauvin, Sophie Harmsen, Frédéric Antoun, Ryan Speedo Green, Choeur et Orchestre symphonique de Montréal. À la Maison symphonique, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à 19 h 30. Répétition générale ouverte payante au profit de l’Ukraine mardi, à 10 h.