«Gone Girl», Magi Merlin

Depuis son premier EP Drug Music paru au printemps 2021 à Gone Girl, l’autrice-compositrice-interprète R&B Majaii Kayla Merlin a fait un bond gigantesque. Ses premières chansons nous ont révélé sa voix souple, mais presque timide, se déployant sur des rythmiques classiques pour le genre. Faisant à nouveau équipe avec le compositeur et réalisateur Funkywhat, la Montréalaise s’éclate aujourd’hui sur sept nouvelles chansons esthétiquement plus audacieuses. Magi sort de sa coquille dès la frondeuse Milkweeden ouverture, osant même le débit rap au cœur de cette ritournelle funk-soul aux basses caoutchouteuses, puis sur Free Grillz. Rendue à Pissed Black Girl, elle revire son R&B comme une crêpe pour passer sur un rythme house, plus insistant encore sur la suivante Children of Fate, redoutablement efficace. En conclusion, No Ego aiguille la musicienne sur une pop teigneuse et entêtante. Nous courrons la voir un peu partout cet été sur les scènes de la province, dont au Festival international de jazz de Montréal le 8 juillet et le 16 au Festival d’été de Québec.



Gone Girl ★★★ 1/2 R&B Magi Merlin, Bonsound