«Amour et fantaisie: mélodies de Lionel Daunais», Dominique Côté et Esther Gonthier

Un disque comprenant une mélodie intitulée Les patates ne peut pas être foncièrement mauvais ! Les éditeurs Atma et Centrediscs (projet piloté par le pianiste Marc Bourdeau) s’intéressent au baryton compositeur et parolier montréalais Lionel Daunais (1901-1982). Prix d’Europe 1926, Daunais alla étudier à Paris. De retour au Québec en 1930, il fut un pilier de la Société canadienne d’opérette, puis fonda les Variétés lyriques. Grand promoteur de l’opérette, il fut aussi homme de radio et metteur en scène. Les 30 plages enregistrées par le baryton Dominique Côté et la pianiste Esther Gonthier en avril 2021 au Domaine Forget (excellente balance voix-piano) se partagent entre mélodies savantes (sur des poèmes de Paul Éluard, de Paul Fort ; superbe Chanson d’amour d’Éloi de Grandmont) et chansons dont Daunais écrivait les paroles (Folklore, Fantaisie dans tous les tons, Chansons pour enfants). L’art de Francis Poulenc vient immédiatement à l’esprit à l’écoute de ce plaisant CD à textes dans lequel Dominique Côté trouve le ton juste.



Amour et fantaisie ★★★★ ​Musique classique Dominique Côté et Esther Gonthier, ATMA ACD2 2839