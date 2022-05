«Cruel Country», Wilco

« Wilco goes country ! » déclarait le groupe, sourire en coin. L’étiquette collait à Jeff Tweedy et compagnie depuis l’époque Uncle Tupelo précédant la création du groupe qui, sans en renier l’influence, s’est ensuite aventuré vers le rock exploratoire. Bien entendu, Wilco joue avec les sonorités du genre (Nels Cline aux guitares ; lap steel et dobro !) pour amener les chansons vers le folk ou la chanson rock, offrant ainsi un album double musicalement très doux, mais thématiquement complexe. Tweedy a réfléchi aux fractures apparentes dans la société américaine, thème principal de l’œuvre : même les chansons plus intimes évoquent avec une pointe d’amertume les relations humaines et amoureuses, sur la rétro Please Be Wrong, ou encore la splendide Many Worlds et ses sept plaintives minutes. On écoutera la chanson titre en pleurant les jeunes victimes d’Uvalde : « I love my country like a little boy / Red, white and blue / I love my country stupid and cruel / Red, white and blue / All you have to do is sing in the choir / Kill yourself every once in a while. » En concert au MTELUS le 20 août.



Cruel Country ★★★ 1/2 ​Folk Wilco, dBpm Records