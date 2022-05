«The Original Recordings», The Sex Pistols

Ça se sait peu, mais nous fûmes nombreux à passer outre les outranciers britiches et leurs épingles à couches. Nous boycottâmes dûment les Sex Pistols pas tellement drôles de pistolets. D’où la souriante stupéfaction à la découverte (oui, la découverte, sortie imminente du biopic oblige) de leur vingtaine d’essentielles, fort agréablement rematricées. Fou comme c’est plus rock’n’roll que punk, 46 ans plus tard. Autant que les Clash, finalement. Les reprises de Something Else et C’mon Everybody (Eddie Cochran), (I’m Not Your) Steppin’Stone (Paul Revere & the Raiders), en font foi : la réputation de l’album Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols en tant qu’« Anté-Bible du rock » (appellation contrôlée de la presse spécialisée) en prend pour son grade. Anté rien du tout. C’était la suite étonnamment fidèle du rockabilly des origines, du rock de garage des années 1960, mais avec beaucoup plus d’acné. Et le bras d’honneur àSa Majesté ? La provocation, c’est jamais que du respect qui pue, qui pète comme une trompette.



The Original Recordings ★★★★ Compilation The Sex Pistols, Outside/UMC