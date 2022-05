Déterrer le passé

Tout en creusant sa nouvelle terre, touillant le sol pour s’en faire un jardin, un homme bute sur une roche qu’il s’entête à sortir. Mais « après sept heures de dur labeur », il décide de la « laisser dans son trou ». Et c’est là, assis sur ce roc immobile et songeant à cet effort vain, qu’il sonde les entrailles de ses origines, piste filiale sur laquelle il évoque les souvenirs de son vrai-faux-père, Jean le Basque, mort du cancer dans leur « BonneCasa », de sa mère, Marcienne, qu’il accompagne « dans cette position cuillère ; toute la nuit » jusqu’à son dernier souffle, de son « père de couilles », Hassan, qu’il enterrera aussi. Et c’est à force de démaillage qu’il apprend à s’ancrer dans un réel où, enfin, il pourra être un père solide.Dans La roche, récit théâtral bref, le comédien et auteur Jean-François Casabonne s’inspire de sa propre vie et dévoile la fragilité d’un homme qui apprend à se construire. « Chaque pierre de pensée, si massive soit-elle, une fois posée au rang de mystère débusqué, érige les parois d’un palais, caverne de soi, cabane d’âme », dit-il en fin de récit. Dans un style qui allie joual et poésie, l’auteur offre un texte sensible dans lequel la fragilité des liens côtoie la matière brute. Parfois écrit avec délicatesse, comme « cette fenêtre, œil de la petite chambre par où entrait et sortait le temps, laissait voir les cerisiers tout givrés de dentelle de glace », parfois rugueux, comme la terre, lorsque le narrateur « pogne le champ ben comme y faut », le texte est à l’image du personnage. Si l’amorce du récit s’enfarge dans quelques redondances autour de la notion de possession, la suite est fluide et se laisse apprivoiser. C’est ainsi, à force de souvenirs déterrés, grâce à ce lien, aussi, entretenu avec Facteur-Cheval, modèle de persévérance qui construit son idéal roche après roche, que le récit — tout comme le héros — se construit et gagne à être lu jusqu’à la toute fin.

La roche ★★★ Jean-François Casabonne, Somme toute, Montréal, 2022, 48 pages.