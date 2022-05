C’est un film. Un concert. C’est surtout une poignée de chansons réusinées, imaginées comme dans un songe où tout est sublimé. Une bulle où rayonne la joie de jouer en prise directe avec Frank Lafontaine, Robbie Kuster, Erika Angell et Adèle Trottier-Rivard. C’est Marie-Pierre Arthur de l’autre côté d’un Damien Robitaille : de la proximité tout autant, mais en apnée. C’est une expérience de création-récréation dont on obtient pour commencer une bande sonore, où La Toile, Rien à faire, Déposer les armes et Si tu savais existent autrement. Du soul liquéfiant, des synthés krautrock flottants, des sons impossibles qui rebondissent sur les surfaces d’un concentré d’atmosphère. C’est hypnotique et dansant, étrange et doux, rond et bon. Tout ça émerveille, épate, éblouit par moments, mais il manque… un peu de vie. Ça dit « live » et ça l’est pourtant, tout le monde joue en même temps, mais cet exploit de jeu d’ensemble est si lisse que ça nous glisse entre les doigts. Vivement un public.

Dans tes rêves ★★★ Marie-Pierre Arthur, Simone Records