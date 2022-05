«Live at the El Mocambo 1977»: The Rolling Stones

Archives

On en a tant rêvé, ados. C’était si près et si loin, le bar rock El Mocambo. Les Stones dans un club, à Toronto ! Dans les années 1990, le pupitreur bien-aimé du Devoir Pierre Beaulieu prenait plaisir à relater la soirée, à laquelle il avait assisté. Nous, les non-privilégiés, n’avions eu qu’un échantillon, le côté trois de l’album Love You Live (par ailleurs dévolu aux tournées 1975-1976). Quatre et seulement quatre extraits du show déjà mythique de mars 1977 (deux soirs, en vérité) : du Muddy (Mannish Boy), du Bo (Crackin’ Up), du Howlin’ Wolf (Little Red Rooster),du Chuck (Around and Around). Sono de proximité, versions parfaites. Et le reste, messieurs ? Voilà, 45 ans plus tard : 23 titres. Des inespérées à la pelle : Route 66, Fool to Cry, Crazy Mama, Dance Little Sister, Hot Stuff, Star Star, Melody, Luxury, Rip This Joint, jusqu’à Worried Life Blues, alors inconnue au bataillon. Les Stones ont-ils été plus « soulful » que ces soirs-là ? Non. L’histoire, décidément, refuse d’amasser mousse.

