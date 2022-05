«Spell 31», Ibeyi

Le thème de la spiritualité est au cœur du travail des jumelles Lisa-Kaindé et Naomi Díaz depuis leur premier album Ibeyi (2015). Aussi militantes que sur Ash (2017), les sœurs font de Spell 31 une ode à la guérison (dans l’épurée Tears Are Our Medecine, par exemple) en appelant l’auditeur à trouver le courage de surmonter les défis que nous ont infligés ces éprouvantes dernières années. À travers leurs envoûtantes et intuitives harmonies vocales, l’hymne hardcore Rise Above du groupe Black Flag, invitation à briser les chaînes que nous fait porter la société, retrouve ainsi toute sa vitalité, la jeune révélation du rap britannique Berwyn y rappelant le sacrifice de George Floyd. Sur Los Muertos, en conclusion, elles offrent une prière à ceux qui nous ont laissés, parmi lesquels Prince, Roy Hargrove et leur père Miguel « Angá » Díaz, réputé percussionniste cubain. Entre pop, R & B, hip-hop et rythmes afro-cubains, les Díaz, qui composent et assurent la réalisation, proposent un album ambitieux, quoique bref, et surtout pertinent.

Spell 31 ★★★ Pop Ibeyi, Columbia